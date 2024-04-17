للمرة الأولى.. الحرس الثوري يقتحم "الدبلوماسية" ويستدعي سفير سويسرا
كشف مسؤول إيراني، مساء الثلاثاء، عن قيام الحرس الثوري باستدعاء سفيرة سويسرا في طهران باعتبارها راعي المصالح الأمريكية في إيران، وهي المرة الأولى في البلاد التي يُستدعى فيها دبلوماسي من قبل مؤسسة عسكرية.
وقال مستشار وزير الداخلية الإيراني مجتبى أبطحي، في تصريح لوسائل إعلام رسمية، إنه "تم استدعاء نادين أوليفييري لوزانو السفيرة السويسرية في طهران من قبل الحرس الثوري بدلا من وزارة الخارجية، الساعة 3 صباحاً، بعد انتهاء عملية الوعد الصادق (الهجوم على إسرائيل)".
يشار إلى أنه ليست للولايات المتحدة سفارة في طهران، فيما ترعى السفارة السويسرية مصالحها.
وأضاف أنه "تم نقل رسالة من الجمهورية الإسلامية إلى الولايات المتحدة بانتهاء عملية الوعد الصادق، وتفيد الرسالة بأن هذه المرة تم الرد بالدبلوماسية العسكرية".
وذكر أبطحي أنه "تم توجيه تحذير إلى الولايات المتحدة مفاده أنه إذا قام الأمريكيون بأدنى إجراء، فسوف ندمّر المنطقة بأكملها فوق رؤوسهم"، لافتا إلى أن الأمريكيين أكدوا عدم تدخلهم في الأزمة.
ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيرة، في أول هجوم تشنه من أراضيها على إسرائيل؛ ردًا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في سفارة طهران لدى دمشق، مطلع أبريل/ نيسان الجاري.
وردًّا على ذلك، أكدت إسرائيل عزمها الرد على الهجوم الإيراني، في وقت حثت فيه دول غربية على تجنب التصعيد.