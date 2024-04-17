للمرة الأولى.. الحرس الثوري يقتحم "الدبلوماسية" ويستدعي سفير سويسرا

كشف مسؤول إيراني، مساء الثلاثاء، عن قيام الحرس الثوري باستدعاء سفيرة سويسرا في طهران باعتبارها راعي المصالح الأمريكية في إيران، وهي المرة الأولى في البلاد التي يُستدعى فيها دبلوماسي من قبل مؤسسة عسكرية.

وقال مستشار وزير الداخلية الإيراني مجتبى أبطحي، في تصريح لوسائل إعلام رسمية، إنه "تم استدعاء نادين أوليفييري لوزانو السفيرة السويسرية في طهران من قبل الحرس الثوري بدلا من وزارة الخارجية، الساعة 3 صباحاً، بعد انتهاء عملية الوعد الصادق (الهجوم على إسرائيل)".

يشار إلى أنه ليست للولايات المتحدة سفارة في طهران، فيما ترعى السفارة السويسرية مصالحها.