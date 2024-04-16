بعد مهاجمة إسرائيل.. رئيسي يؤكد لبوتين عدم رغبة إيران بالتصعيد

أبلغ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا ترغب بمزيد من التصعيد، بعد الهجوم على إسرائيل ردا على استهداف القنصلية.

وقال رئيسي في اتصال هاتفي أجراه مع بوتين، إن "إجراءات إيران كان لا مفر منها وذات طبيعة محدودة"، بحسب بيان صادر عن الكرملين.

جاء هذا الاتصال في وقت كان مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، يناقش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى مصر، استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط في سياق الأزمة في قطاع غزة، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية.