ترامب يتغيب عن محاكمته المدنية بتهمة الاغتصاب

تغيّب دونالد ترامب عن المحاكمة المدنية في نيويورك في قضية تتهمه فيها صحفية بالاغتصاب في التسعينات، لكن هيئة المحلفين اطّلعت، الخميس، على شهادة سابقة أدلى بها في فيديو ينفي فيه بشدة الوقائع المزعومة.

وأكد الرئيس السابق في فيديو سُجل أثناء تقديمه إفادته، في تشرين الأول/اكتوبر 2022، "إنها كاذبة ومريضة، أعتقد أنها مريضة وتعاني من اضطرابات عقلية".

ونظراً إلى تغيّبه واستحالة استجوابه، طلب محامو الجهة المدّعية الصحفية إي. جين كارول بث مقتطفات مطوّلة من الفيديو خلال جلسة المحاكمة