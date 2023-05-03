امرأة تتهم ترامب بالتحرش خلال محاكمته في قضية اغتصاب صحفية

قالت امرأة أمام محكمة في نيويورك، الثلاثاء، إن دونالد ترامب تحرش بها جنسيا خلال رحلة بالطائرة في الولايات المتحدة في أواخر سبعينيات القرن الماضي.

وروت جيسيكا ليدز، البالغة حاليا 81 عاما، ما تعرضت له خلال الإدلاء بشهادتها في قضية الكاتبة والصحفية الأمريكية السابقة إي جين كارول، التي تقاضي الرئيس السابق بتهمتي الاغتصاب والتشهير.

وينفي ترامب التهم الموجّهة إليه في قضية هي واحدة فقط من سلسلة إجراءات قانونية يواجهها وقد تعوق ترشحه إلى الانتخابات الأمريكية العام 2024، وسعيه إلى ولاية ثانية في البيت الأبيض، حيثُ أمضى 4 أعوام بين 2017 و2021.

وقالت ليدز أمام المحكمة الفدرالية في مانهاتن، إن ترامب تحسّسها في قسم مسافري درجة رجال الأعمال خلال رحلة إلى نيويورك في العام 1978 أو 1979.