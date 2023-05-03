امرأة تتهم ترامب بالتحرش خلال محاكمته في قضية اغتصاب صحفية
قالت امرأة أمام محكمة في نيويورك، الثلاثاء، إن دونالد ترامب تحرش بها جنسيا خلال رحلة بالطائرة في الولايات المتحدة في أواخر سبعينيات القرن الماضي.
وروت جيسيكا ليدز، البالغة حاليا 81 عاما، ما تعرضت له خلال الإدلاء بشهادتها في قضية الكاتبة والصحفية الأمريكية السابقة إي جين كارول، التي تقاضي الرئيس السابق بتهمتي الاغتصاب والتشهير.
وينفي ترامب التهم الموجّهة إليه في قضية هي واحدة فقط من سلسلة إجراءات قانونية يواجهها وقد تعوق ترشحه إلى الانتخابات الأمريكية العام 2024، وسعيه إلى ولاية ثانية في البيت الأبيض، حيثُ أمضى 4 أعوام بين 2017 و2021.
وقالت ليدز أمام المحكمة الفدرالية في مانهاتن، إن ترامب تحسّسها في قسم مسافري درجة رجال الأعمال خلال رحلة إلى نيويورك في العام 1978 أو 1979.
وتابعت: "لم يدر أي حوار، حصل ذلك بشكل مفاجئ"، مضيفة أن ترامب "حاول تقبيلي وتحسس ثديي".
وكانت ليدز أطلقت اتّهامها هذا لأول مرة خلال مقابلة أجرتها معها صحيفة "نيويورك تايمز" قبل انتخابات العام 2016، التي أوصلت ترامب إلى الرئاسة.
وخلال الحملة الانتخابية تلك اتّهمت نحو 12 امرأة ترامب بالتحرش جنسيا بهنّ.
وكانت ليدز وجهت اتّهاماتها بشكل علني بعدما نفى ترامب خلال مناظرة مع هيلاري كلينتون صحّة ما ينشر من معلومات عن ارتكابه أي تحرّش جنسي، حيثُ قالت ليدز حينها "استشطت غضبا لأنه كان يكذب".
ومثل ترامب في مطلع شهر نيسان/أبريل الماضي، أمام القضاء في قضايا جنائية مرتبطة بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية سابقة لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية العام 2016، التي فاز بها على حساب كلينتون.
ومن أبرز القضايا التي تلاحق الرئيس الـ45 للولايات المتّحدة، الاتّهامات الموجّهة إليه بممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في عام 2020، إضافة إلى تحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.