"بدافع الكراهية الشخصية".. حاكم منطقة روسية يتعرض للطعن بسكين
أعلنت المحكمة الجنائية الروسية اعتقال منفذ عملية الطعن التي استهدفت حاكم مقاطعة مورمانسك، أندريه تشيبيس.
وقالت المحكمة في بيان نقلته وكالة "نوفوستي"، إن المحققين يبحثون في ملابسات الجريمة، وبما يشمل فحص محتويات هاتف المعتقل ووسائل التواصل الاجتماعي.
وعن دوافع المعتقل، أضاف البيان أن المتهم قال خلال الاستجواب إنه نفذ الهجوم "بدافع الكراهية الشخصية"، وتم تكليف المتهم بإجراء فحوصات الطب الشرعي اللازمة، بما في ذلك الطب النفسي".
وقالت اللجنة المكلفة في التحقيقات في بيان، إن تشيبيس (45 عاما) تعرض للهجوم، مساء الخميس، "بعد اجتماعه مع سكان بلدة أباتيتي" في منطقة مورمانسك.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة الإقليمية، إن أندريه تشيبيس الذي دخل المستشفى بعد الهجوم، وعانى من إصابة في المعدة بحسب وسائل إعلام روسية، خضع لعملية جراحية عاجلة ووضع في العناية المركزة، حسب وكالة "فرانس برس".
وقال تشيبيس في مقطع فيديو صوره من سريره في المستشفى، ونشره على تطبيق تلغرام: "استيقظت بعد العملية. أريد أن أقول شكرا جزيلا لأطبائنا. ولكم جميعا بالطبع لقلقكم ودعمكم لي"، مضيفا: "سأتعافى ثم أعود إلى العمل".