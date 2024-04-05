"بدافع الكراهية الشخصية".. حاكم منطقة روسية يتعرض للطعن بسكين

أعلنت المحكمة الجنائية الروسية اعتقال منفذ عملية الطعن التي استهدفت حاكم مقاطعة مورمانسك، أندريه تشيبيس.

وقالت المحكمة في بيان نقلته وكالة "نوفوستي"، إن المحققين يبحثون في ملابسات الجريمة، وبما يشمل فحص محتويات هاتف المعتقل ووسائل التواصل الاجتماعي.

وعن دوافع المعتقل، أضاف البيان أن المتهم قال خلال الاستجواب إنه نفذ الهجوم "بدافع الكراهية الشخصية"، وتم تكليف المتهم بإجراء فحوصات الطب الشرعي اللازمة، بما في ذلك الطب النفسي".

وقالت اللجنة المكلفة في التحقيقات في بيان، إن تشيبيس (45 عاما) تعرض للهجوم، مساء الخميس، "بعد اجتماعه مع سكان بلدة أباتيتي" في منطقة مورمانسك.