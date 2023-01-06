واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار
أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة ثلاثة مليارات دولار، اليوم الجمعة، في حزمة قال البيت الأبيض إنها ستتضمن مدرعات من طراز "برادلي".
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن المساعدات التي سيكشف البنتاغون عن تفاصيلها لاحقا، ستشمل ناقلات جنود مدرعة ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية، أنّ بلاده سترسل 40 مدرّعة من طراز "ماردر" إلى الجيش الأوكراني في الربع الأول من العام 2023، غداة إعلان برلين وواشنطن مرحلة جديدة من الدعم العسكري لكييف.
وقال ستيفن هيبيستريت خلال مؤتمر صحفي دوري للحكومة، الجمعة، إن "40 مركبة ستكون جاهزة في الربع الأول ويمكن إرسالها لأوكرانيا"، بعد "تدريب لمدة ثمانية أسابيع" للجيش الأوكراني.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الخميس، إرسال مركبات قتال مدرعة لمساعدة أوكرانيا في الحرب مع روسيا ولكن دون تحديد عددها أو توقيت عمليات التسليم.