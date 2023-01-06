واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية، أنّ بلاده سترسل 40 مدرّعة من طراز "ماردر" إلى الجيش الأوكراني في الربع الأول من العام 2023، غداة إعلان برلين وواشنطن مرحلة جديدة من الدعم العسكري لكييف.

وقال ستيفن هيبيستريت خلال مؤتمر صحفي دوري للحكومة، الجمعة، إن "40 مركبة ستكون جاهزة في الربع الأول ويمكن إرسالها لأوكرانيا"، بعد "تدريب لمدة ثمانية أسابيع" للجيش الأوكراني.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الخميس، إرسال مركبات قتال مدرعة لمساعدة أوكرانيا في الحرب مع روسيا ولكن دون تحديد عددها أو توقيت عمليات التسليم.