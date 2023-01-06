وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في أوكرانيا

وأضافت القناة الأولى الروسية "اعتبارا من ظهر اليوم، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على طول خط التماس... وسيستمر حتى نهاية 7 يناير".

ويأتي وقف إطلاق النار الذي أمرت به روسيا بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي، وهو أول هدنة واسعة النطاق منذ بدء غزو هذا البلد في خطوة اعتبرتها كييف وحلفاؤها محاولة من موسكو لكسب الوقت، بحسب وكالة فرانس برس الفرنسية.

وإثر نداء من بطريرك الأرثوذكس الروسي كيريل فضلا عن اقتراح من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، من جيشه بدء تطبيق وقف لإطلاق النار على كل خط التماس بين الطرفين في أوكرانيا اعتباراً من الساعة 12,00 في السادس من كانون الثاني/ يناير هذه السنة حتى الساعة 24,00 في السابع من كانون الثاني/يناير".