وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في أوكرانيا
قال التلفزيون الرسمي الروسي، إن وقفاً لإطلاق النار أعلنته روسيا من جانب واحد بأوامر من الرئيس فلاديمير بوتين، دخل حيز التنفيذ على طول الجبهة، اعتبارا من الظهر بتوقيت موسكو (0900 بتوقيت غرينتش)، وفقا لوكالة رويترز للانباء.
وأضافت القناة الأولى الروسية "اعتبارا من ظهر اليوم، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على طول خط التماس... وسيستمر حتى نهاية 7 يناير".
ويأتي وقف إطلاق النار الذي أمرت به روسيا بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي، وهو أول هدنة واسعة النطاق منذ بدء غزو هذا البلد في خطوة اعتبرتها كييف وحلفاؤها محاولة من موسكو لكسب الوقت، بحسب وكالة فرانس برس الفرنسية.
وإثر نداء من بطريرك الأرثوذكس الروسي كيريل فضلا عن اقتراح من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، من جيشه بدء تطبيق وقف لإطلاق النار على كل خط التماس بين الطرفين في أوكرانيا اعتباراً من الساعة 12,00 في السادس من كانون الثاني/ يناير هذه السنة حتى الساعة 24,00 في السابع من كانون الثاني/يناير".
ودعا بوتين القوات الأوكرانية إلى التقيّد بهذه الهدنة كي تتيح لأتباع الطائفة الأرثوذكسية، كبرى الديانات في كل من أوكرانيا وروسيا على السواء، حضور قداديس ليلة الميلاد ويوم ولادة المسيح.
وندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار بوتين، إذ رأى فيه "حجّة هدفها وقف تقدّم جنودنا في دونباس، وتوفير العتاد والذخائر وتقريب جنود من مواقعنا (..) ما الحصيلة؟ مزيد من القتلى".
وفي المقابل، رحب الرئيس الأوكراني بتعهد أمريكي وألماني تسليم كييف مدرعات لسلاح المشاة من طراز "برادلي" من الجانب الأمريكي، و"ماردر" من الجانب الألماني، معتبرا أنه "قرار مهمّ جدا".
وتعهدت برلين كذلك تسليم كييف بطارية صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي على غرار ما سبق لواشنطن أن فعلت.