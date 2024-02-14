ارتفاع معدلات النزوح والتجنيد والابتزاز في كولومبيا
تعرَّض أكثر من 63 ألف شخص لنزوح الجماعي ونحو مئة ألف لنزوح فردي في كولومبيا بين كانون الثاني/ يناير وكانون الأول/ ديسمبر 2023، في حين تم احتجاز نحو 88 ألفًا منهم قسريًّا، وفقًا للتقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، حول "الاتجاهات والآثار الإنسانية في كولومبيا".
وتضرر 250.000 شخص في أكثر من 200 حالة طوارئ إنسانية في أنحاء كولومبيا، وفقًا لموقع "إنفوباي" الإخباري.
وبحسب التقرير، لا تزال المجتمعات الريفية هي الأكثر تضررًا، والسكان الأصليون والمنحدرون من أصل أفريقي في مناطق، مثل: منطقة المحيط الهادئ، والممر الشمالي الغربي، والحدود مع فنزويلا والأمازون.
ورغم أن الرقم مرتفع، فإن هناك انخفاضًا بنسبة 14% في عدد الأشخاص المحتجزين في عام 2023، إذ إنه بحلول عام 2022 كان الرقم 102.286، بينما أظهرت عمليات النزوح الجماعي انخفاضًا بنسبة 23%.
إذ كان لاتفاقيات وقف إطلاق النار الثنائية أثرٌ كبيرٌ في خفض أعداد أعمال العنف والاشتباكات بين القوة العامة والجماعات المسلحة غير الشرعية، بنسبة 33% مقارنة بعام 2022.
وأشار التقرير إلى أن توسع الجماعات المسلحة غير الشرعية في مناطق أخرى من كولومبيا، ناتج عن "القتال المستمر والاشتباكات والتهديدات وجرائم القتل والنزوح والحجز"؛ ما يعرض سلامة السكان للخطر.
وبذلك لا يزال الاتجاه المتزايد للابتزاز مستمرًّا في كولومبيا، إذ إنه خلال عام 2023 تم تسجيل 10.263 حالة، مقارنة بـ 9.791 حالة تم الإبلاغ عنها في عام 2022.
كما سلط التقرير الضوء على جانب آخر مثير للقلق وهو الزيادة الملحوظة في تجنيد واستخدام الأطفال والمراهقين خلال عام 2023، إذ تم الإبلاغ عن ما مجموعه 251 حالة، وهو ما يمثل زيادة مثيرة للقلق بنسبة 93% مقارنة بـ 130 حالة مسجلة في عام 2022.