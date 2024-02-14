ارتفاع معدلات النزوح والتجنيد والابتزاز في كولومبيا

تعرَّض أكثر من 63 ألف شخص لنزوح الجماعي ونحو مئة ألف لنزوح فردي في كولومبيا بين كانون الثاني/ يناير وكانون الأول/ ديسمبر 2023، في حين تم احتجاز نحو 88 ألفًا منهم قسريًّا، وفقًا للتقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، حول "الاتجاهات والآثار الإنسانية في كولومبيا".

وتضرر 250.000 شخص في أكثر من 200 حالة طوارئ إنسانية في أنحاء كولومبيا، وفقًا لموقع "إنفوباي" الإخباري.

وبحسب التقرير، لا تزال المجتمعات الريفية هي الأكثر تضررًا، والسكان الأصليون والمنحدرون من أصل أفريقي في مناطق، مثل: منطقة المحيط الهادئ، والممر الشمالي الغربي، والحدود مع فنزويلا والأمازون.

ورغم أن الرقم مرتفع، فإن هناك انخفاضًا بنسبة 14% في عدد الأشخاص المحتجزين في عام 2023، إذ إنه بحلول عام 2022 كان الرقم 102.286، بينما أظهرت عمليات النزوح الجماعي انخفاضًا بنسبة 23%.