"التايمز": قائد الجيش البريطاني ساعد أوكرانيا سرًّا في القتال ضد روسيا

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، عن حجم المساعدة السريّة التي قدمها رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية، الأدميرال السير توني راداكين، لأوكرانيا لإعداد وتنفيذ خططها القتالية ضد روسيا.

وبحسب تقرير أوردته الصحيفة، حظي الأدميرال راداكين بمكانة مميزة واحترام منقطع النظير بفضل استمراره في تقديم المشورة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصيًّا، وقادته العسكريين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري أوكراني وصفته بالـ "كبير"، أن الأدميرال راداكين، نفسه، يقف خلف إستراتيجية تدمير السفن الروسية في البحر الأسود، التي سمحت للتجارة البحرية الأوكرانية بالعودة إلى مستويات ما قبل الحرب.

وأضاف المصدر العسكري أن راداكين أدّى دورًا لا يُقدر بثمن في مسألة تنسيق الدعم لأوكرانيا من كبار القادة الآخرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو".