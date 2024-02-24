في ذكرى الحرب.. بريطانيا تدعم أوكرانيا "لتجديد مخزون ذخيرتها"
أعلنت المملكة المتحدة حزمة بقيمة 245 مليون جنيه استرليني (287 مليون يورو) لمساعدة أوكرانيا على تجديد مخزون ذخيرتها بعد عامين على بدء الحرب الروسية على أراضيها.
وقالت وزارة الدفاع البريطانيّة في بيان إنّ المساعدة تهدف إلى "تنشيط سلاسل الإمداد لإنتاج ذخيرة المدفعيّة التي تشتدّ حاجة أوكرانيا إليها لزيادة مخزوناتها". حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وكانت لندن، وهي واحدة من الداعمين الرئيسيّين لكييف، أعلنت عن زيادة مساعداتها العسكريّة لأوكرانيا، بما يتجاوز مليارين ونصف المليار جنيه استرليني (2.9 مليار يورو).
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وعد في مناسبة الذكرى السنويّة الثانية للحرب الروسية على أوكرانيا، بأن تقِف لندن إلى جانب كييف "طالما استغرق الأمر من وقت".
كما كانت المملكة المتحدة أعلنت قبل أيام عن عقوبات جديدة ضدّ روسيا، وعن شحنات صواريخ جديدة للأوكرانيّين.