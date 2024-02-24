في ذكرى الحرب.. بريطانيا تدعم أوكرانيا "لتجديد مخزون ذخيرتها"

وكانت لندن، وهي واحدة من الداعمين الرئيسيّين لكييف، أعلنت عن زيادة مساعداتها العسكريّة لأوكرانيا، بما يتجاوز مليارين ونصف المليار جنيه استرليني (2.9 مليار يورو).

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وعد في مناسبة الذكرى السنويّة الثانية للحرب الروسية على أوكرانيا، بأن تقِف لندن إلى جانب كييف "طالما استغرق الأمر من وقت".

كما كانت المملكة المتحدة أعلنت قبل أيام عن عقوبات جديدة ضدّ روسيا، وعن شحنات صواريخ جديدة للأوكرانيّين.