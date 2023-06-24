رئيس الأركان الأمريكي يلغي زيارة لإسرائيل والأردن بسبب أحداث روسيا

وقال المتحدث باسمه الكولونيل ديف باتلر إنّه كان من المفترض أن تبدأ الزيارة السبت، وتقرّر إلغاؤها "بسبب الوضع في روسيا".

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إنه يراقب الوضع المتعلق بروسيا ومجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، عقب اتهام موسكو قائد المجموعة يفغيني بريغوجين بالدعوة إلى تمرد مسلح.