خمسيني يقتل 8 أشخاص بواسطة سكين في الصين
قتل رجل 8 أشخاص، وأصاب آخر بسكّين وسط الصين، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الجمعة، نقلاً عن السلطات المحلية.
ووقع الهجوم، صباح الخميس، في مدينة شياوغان في مقاطعة هوبي، حسبما أفادت قناة "سي سي تي في" الحكومية، ونقلت عنها وكالة "فرانس برس".
وقالت وكالة "شينخوا" الرسمية إنّ حياة الشخص المصاب ليست في خطر.
من جهتها، أشارت "سي سي تي في" إلى أنّ الشرطة ألقت القبض على المشتبه فيه وهو رجل يبلغ من العمر 53 عامًا.
وكان المشتبه به، قد عُولج في السابق من مشاكل نفسية، وفق المصدر ذاته الذي أوضح أنه تم فتح تحقيق في الحادثة.
وشهدت الصين موجة من هجمات الطعن خلال السنوات الأخيرة، في وقت تعدّ فيه حوادث إطلاق النار نادرة للغاية في هذا البلد الذي يحظر على مواطنيه امتلاك أسلحة نارية.
والإثنين، قتلت امرأة تحمل سكينًا شخصين، وجرحت 4 آخرين، في مدرسة ابتدائية في مقاطعة جيانغشي وسط البلاد.
كذلك، أدّى هجوم بسكين، في مطلع أيار/مايو، إلى مقتل شخصين، وإصابة 21 آخرين بجراح في مستشفى في إقليم يونّان (جنوب غرب).
وفي أغسطس/آب 2023، قتل رجل له تاريخ من الاضطرابات العقلية شخصين، وأصاب 7 آخرين في هجوم بسكين في المقاطعة ذاتها.