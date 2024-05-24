خمسيني يقتل 8 أشخاص بواسطة سكين في الصين

قتل رجل 8 أشخاص، وأصاب آخر بسكّين وسط الصين، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الجمعة، نقلاً عن السلطات المحلية.

ووقع الهجوم، صباح الخميس، في مدينة شياوغان في مقاطعة هوبي، حسبما أفادت قناة "سي سي تي في" الحكومية، ونقلت عنها وكالة "فرانس برس".

وقالت وكالة "شينخوا" الرسمية إنّ حياة الشخص المصاب ليست في خطر.

من جهتها، أشارت "سي سي تي في" إلى أنّ الشرطة ألقت القبض على المشتبه فيه وهو رجل يبلغ من العمر 53 عامًا.

وكان المشتبه به، قد عُولج في السابق من مشاكل نفسية، وفق المصدر ذاته الذي أوضح أنه تم فتح تحقيق في الحادثة.