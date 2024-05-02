مقتل 36 شخصاً جرّاء انهيار طريق في جنوب الصين

قتل 36 شخصاً وأصيب 30 آخرون، اليوم الخميس، جراء انهيار جزء من طريق سريع بإقليم "قوانغدونغ" تسبب في سقوط عدد من المركبات، بحسب وسائل إعلام صينية.

ويتزامن ذلك الحادث المروع مع فترة تشهد فيها البلاد سفر الملايين لقضاء عطلة عيد العمال في مختلف المدن.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الانهيار الناجم عن الأمطار الغزيرة وقع في حوالي الساعة 2:10 صباح الأربعاء على طريق "ميتشو-دابو" السريع.

وأضافت الوكالة الصينية أن الجزء المنهار بلغ طوله 17.9 متر وتسبب في سقوط 23 مركبة.

و"ميتشو" منطقة بإقليم "قوانغدونغ" جنوب الصين وتعرضت لأضرار بالغة بسبب الأمطار الغزيرة والطقس البارد منذ أواخر أبريل/ نيسان، مما أدى إلى حدوث انهيارات طينية خطيرة فيما غمرت المياه منازل ودمرت جسوراً.