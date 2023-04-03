ماذا وراء تكثيف الضربات الإسرائيلية ضد أهداف إيرانية بسوريا؟

كثفت إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية ضرباتها على الأهداف الإيرانية في سوريا بشكل لافت؛ ما أسفر عن مقتل عدد من الضباط التابعين للحرس الثوري.

ويثير التصعيد الإسرائيلي الأخير التكهنات حول دلالاته الزمانية والتوابع التي قد تنتج عنه؛ بين من يرى أنه استمرار لسياسة تقليص النفوذ الإيراني في سوريا، ومن يرى أنه ربما مقدمة لحرب شاملة تهدف في نهاية المطاف لوقف المساعي الإيرانية لتتويج نفسها قوة إقليمية نووية بنفوذ واسع.

تنافس مستمر

ويرى الباحث في الشؤون الإيرانية إسلام المنسي، أن الضربات الأخيرة هي مجرد استمرار لوضعية التنافس الإقليمي المستمر منذ سنوات بين إسرائيل وإيران.

ويقول المنسي، في تصريح لإرم نيوز: "الاستهداف الإسرائيلي المستمر والمتكرر يأتي في سياق التنافس الإقليمي بين طهران وتل أبيب؛ فإيران لديها مشروع معلن تعمل عليه منذ سنوات وبذلت فيه جهودا جبارة يتمثل في ربط أراضيها بجسر بري يمر عبر العراق وسوريا ولبنان وصولا للبحر المتوسط والسيطرة على تلك الدول".