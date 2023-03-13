إيران وبيلاروسيا تعززان علاقاتهما على خلفية الحرب في أوكرانيا

أكد الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والبيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو خلال لقاء في طهران، الاثنين، رغبتهما في تعزيز العلاقات بين البلدين على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ووصل لوكاشنكو مساء الأحد إلى إيران في زيارة تستمر يومين، وأجرى محادثات صباح الاثنين مع رئيسي قبل التوقيع على خريطة طريق لتطوير التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقال رئيسي في نهاية الاجتماع إنه "بعد 30 عامًا من إرساء العلاقات الثنائية.. لدى البلدين الإرادة في تعزيز التعاون"، مؤكدًا أن لهما "رؤية إستراتيجية" مشتركة.