الوضع المائي الصعب يهدد إيران

تواجه إيران وضعا مائيا صعبا وأزمة متفاقمة، في ظل عدم وجود مياه في 60% من سدود البلاد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم السبت، مشيرة إلى أنه وفي الأشهر القليلة الماضية واجه ما لا يقل عن 13 سدًّا نقصًا حادًّا في المياه.

وتقع السدود تلك الـ13، في 9 محافظات ذات كثافة سكانية عالية في إيران، إذ انخفض حجم مياه 8 سدود منها بنسبة تتراوح بين 50 و80% مقارنة بالعام الماضي، وشهدت خمسة سدود أخرى انخفاضا بنسبة 30% في احتياطات المياه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا" التي تديرها الحكومة إنه "في الأشهر القليلة الماضية، أظهرت إحصاءات الحكومة أن 269 مدينة إيرانية تعيش حالة من "الإجهاد المائي".

وفي إشارة إلى انخفاض هطول الأمطار بنسبة 40% هذا العام، أفادت الوكالة أن منسوب المياه في السدود مثير للقلق، وتعد العاصمة طهران التي يسكنها قرابة 15 مليون نسمة هي الأكثر معاناة من أزمة المياه، فيما تحدث مسؤولون في الحكومة عن ترشيد الاستهلاك عبر تحديد حصص مائية للمواطنين في العاصمة.