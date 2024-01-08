صحيفة إيرانية: طهران عاصمة "المكتئبين"

وصف تقرير إيراني، اليوم الإثنين، طهران بـ"عاصمة المكتئبين"؛ وذلك في سياق تناوله نمط الحياة بالنسبة لسكان العاصمة التي يعيش فيها قرابة 15 مليون نسمة.

التقرير الذي نشرته صحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية، استنادا إلى البيانات الصادرة عن مركز تخطيط ودراسات مدينة طهران، أظهر أن 99.7% من سكان العاصمة ليسوا "حيويين"؛ بسبب ارتفاع أسعار المنازل والأوضاع المعيشية والهواء الملوث وغيرها.

وقال التقرير، إن "متاعب الحياة في طهران لم تعد تقتصر على الهواء الملوث وتكاليف المعيشة الباهظة مثل أسعار المساكن والإيجار"، مشيرا إلى معاناة السكان وبشكل جماعي من الاضطراب العقلي والاكتئاب.

ونقل التقرير عن مركز الدراسات في بلدية طهران، تأكيده أن "0.3% من السكان فقط، يتمتعون بمستوى إيجابي من حيث الحيوية".

وبحسب المركز، فإن "مؤشر الحيوية في المناطق السفلى من المدينة ليس مرضياً على الإطلاق، وهذا يعني تدني نوعية حياتهم وعدم الرضا العام".

وفي تقريره الصادر في أيار/ مايو الماضي، أشار مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني إلى تراجع نوعية الحياة في طهران، ودعا إلى "وقف مشاريع البناء الجديدة" فيها.

واعتبر المركز "أن الضغط البيئي لطهران، يشير إلى أزمة تدني الجودة في المناطق"، واصفًا العلاقة بين الاكتئاب وزيادة الجريمة والأضرار الاجتماعية في العاصمة بأنها "مباشرة وذات مغزى".