النيجر.. مقتل 6 جنود إثر انفجار لغم بآليتهم قرب مالي

أعلن الجيش النيجري، الخميس، مقتل ستة من جنوده هذا الأسبوع، بانفجار قنبلة في منطقة إيناتس قرب مالي، مؤكدا أنه شنّ في أعقاب ذلك غارات جوية على جانبي الحدود أدت إلى "تحييد" ما لا يقل عن عشرة "إرهابيين".

ولقي الجنود الستة حتفهم "في بداية الأسبوع" عندما مرت آليتهم "العائدة من إيناتس" على لغم بالقرب من قرية تينغارا (جنوب غرب)، حسبما أوضحت وزارة الدفاع النيجرية في آخر نشرة لها.

وأضافت الوزارة أن جنودا آخرين جُرحوا، وتم إجلاؤهم بمروحية إلى نيامي.