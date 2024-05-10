الهجوم من تحت الماء.. كوريا الشمالية تخطط لبناء غواصة نووية جديدة

كشفت صور أقمار صناعية عن بدء كوريا الشمالية في بناء غواصة جديدة، وسط دعوات الزعيم كيم جونغ أون إلى تعزيز قدرة بلاده على شن هجمات نووية من تحت البحر، وفق وكالة "بلومبيرغ".

وشُوهدت مكونات الهيكل والمعدات المستخدمة في بناء الغواصات في حوض سينفو الجنوبي لبناء السفن، حيث من المحتمل أن تكون الغواصة قيد الإنشاء مماثلة في الحجم لأحدث سفينة تم بناؤها في المنشأة، وهي غواصة هجومية تكتيكية زعمت كوريا الشمالية أنها قادرة على إطلاق صواريخ برؤوس حربية نووية، وفق ما نقلته "بلومبيرغ" عن موقع "38 North" التابع لمركز ستيمسون الأمريكي.