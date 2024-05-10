الهجوم من تحت الماء.. كوريا الشمالية تخطط لبناء غواصة نووية جديدة
كشفت صور أقمار صناعية عن بدء كوريا الشمالية في بناء غواصة جديدة، وسط دعوات الزعيم كيم جونغ أون إلى تعزيز قدرة بلاده على شن هجمات نووية من تحت البحر، وفق وكالة "بلومبيرغ".
وشُوهدت مكونات الهيكل والمعدات المستخدمة في بناء الغواصات في حوض سينفو الجنوبي لبناء السفن، حيث من المحتمل أن تكون الغواصة قيد الإنشاء مماثلة في الحجم لأحدث سفينة تم بناؤها في المنشأة، وهي غواصة هجومية تكتيكية زعمت كوريا الشمالية أنها قادرة على إطلاق صواريخ برؤوس حربية نووية، وفق ما نقلته "بلومبيرغ" عن موقع "38 North" التابع لمركز ستيمسون الأمريكي.
وكان كيم جونغ أون قد أشرف، في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، على اختبار إطلاق صاروخ "كروز" من غواصة، وفق ما نقلته "فرانس برس" عن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.
وتعد هذه التجربة أحدث خطوة مثيرة للتوتر من جانب الدولة النووية في شبه الجزيرة الكورية.