شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد الغرب ببناء قوة عسكرية هائلة

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون قد أشرف على مناورة تحاكي "هجوماً نووياً مضادّاً"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، الثلاثاء.

وجاء هذا الإعلان غداة رصد الجيش الكوري الجنوبي إطلاق كوريا الشمالية دفعة من الصواريخ البالستية القصيرة المدى باتجاه بحر اليابان، في أحدث حلقة من مسلسل الاختبارات الصاروخية التي تجريها بيونغ يانغ، منذ مطلع العام.