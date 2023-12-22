جماعة متشددة تتبنى هجومًا على الجيش في مالي
بثت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة، الأربعاء، تسجيلًا مصورًا يظهر استهداف معسكر للجيش المالي في مدينة دينانجورو، ما أوقع عشرات القتلى، بحسب ما ذكرت إذاعة "فرنسا الدولية".
وقالت الإذاعة إن الفيديو الذي نشرته جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" يظهر عشرات الجثث من الجنود الذين سقطوا بسبب تفجير انتحاري، في وقت يستولي فيه عناصر التنظيم على عدد من الآليات العسكرية.
وأقر الجيش المالي بوقوع الهجوم، وقال إنه يجري "تقييمًا" بشأن الخسائر.
وتوعدت الجماعة التي شنت هجمات سابقة في مالي بتشديد ضرباتها ضد المجلس العسكري الحاكم في البلاد، كما وجهت انتقادات حادة للمجالس العسكرية في منطقة الساحل الإفريقي خاصة في بوركينا فاسو.
في مقابل ذلك، يحاول الجيش المالي استعادة زخم هجماته ضد المتشددين، إذ اعترف الحزب الاشتراكي المتمرد بتعرضه لغارات جوية من قبل سلاح الجو بالقرب من الحدود مع الجزائر، ما أوقع خمسة قتلى في صفوفه على الأقل.
وذكر الحزب، في بيان له، أن "من بين القتلى العقيد حسان آغ فجاجا" وهو قيادي بارز من المتمردين الطوارق في البلاد.