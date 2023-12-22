جماعة متشددة تتبنى هجومًا على الجيش في مالي

بثت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة، الأربعاء، تسجيلًا مصورًا يظهر استهداف معسكر للجيش المالي في مدينة دينانجورو، ما أوقع عشرات القتلى، بحسب ما ذكرت إذاعة "فرنسا الدولية".

وقالت الإذاعة إن الفيديو الذي نشرته جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" يظهر عشرات الجثث من الجنود الذين سقطوا بسبب تفجير انتحاري، في وقت يستولي فيه عناصر التنظيم على عدد من الآليات العسكرية.

وأقر الجيش المالي بوقوع الهجوم، وقال إنه يجري "تقييمًا" بشأن الخسائر.