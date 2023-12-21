مالي.. جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" تحتجز جنوداً رهائن

بثت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" في مالي مقطع فيديو يظهر احتجاز جنود للجيش في منطقة فارابوغو الواقعة في إقليم سيغو وسط البلاد.

وتحاول الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي الضغط بمختلف الطرق على الجيش المالي خاصة بعد الانتصار الذي حققه ضد المتمردين في مدينة كيدال الاستراتيجية شمال البلاد.

وجاءت عملية اختطاف الجنود الماليين بعد أيام من هجوم شنته الجماعة المتطرفة ضد الجيش وصيادين في نفس المنطقة ما أوقع العشرات من القتلى والجرحى.

وفي مقطع الفيديو الذي نشرته الجماعة يقول أحد الجنود الماليين إنه "احتجز في هجوم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في 16 ديسمبر / كانون الأول الجاري" فيما قال جندي آخر إنه: "احتجز في 19 ديسمبر / كانون الأول الجاري".