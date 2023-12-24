بعد إغلاق سفارتهم.. الفرنسيون في النيجر يواجهون حالة من الغموض

يواجه الفرنسيون المقيمون في النيجر حالة من الغموض والامتعاض، بعد إعلان إغلاق سفارة بلادهم في نيامي، فيما يوجهون انتقادات للسلطات في باريس واتهامات لها باتخاذ "قرار متسرع".

وبعد خروج آخر جندي فرنسي من البلاد الجمعة الماضي، قررت باريس إغلاق سفارتها في العاصمة النيجرية، وهو إجراء نادر، يأتي بعد أشهر من التوترات مع المجلس العسكري الذي يتولى السلطة، منذ الانقلاب في نهاية يوليو/تموز.

ووفق تقرير نشره موقع "فرنس أنفو" الفرنسي، فإن "أسباب أمنية" بعد المظاهرات العنيفة والحصار الذي فرضته قوات الأمن النيجرية حول مجمع السفارة، أدى لإغلاقها، لكن القرار يثير قلق الفرنسيين هناك.

ونقل التقرير شهادات لعدد من الفرنسيين في النيجر، قولهم "في حديقة فندق بالقرب من النهر، هناك عدد قليل من المغتربين الذين عاشوا في النيجر لفترة طويلة وعائلات ثنائية الجنسية إنها حفلة عيد ميلاد صغيرة حتى يعرف الفرنسيون الموجودون هناك أننا هناك لمساعدتهم، نحن هنا لدعم بعضنا بعضًا".

ومن دون قنصلية، لم يعد من الممكن تجديد وثيقة الهوية الخاصة بالفرنسيين هناك، أو الحصول على وثيقة الأحوال المدنية، ويسبّب هذا الأمر صداعًا لنائب رئيس اتحاد الفرنسيين في الخارج، الذي يقول "رأيت رجلًا فرنسيًّا زوجته أنجبت هنا، ولكي يكون الطفل فرنسي الجنسية عليه أن يقوم بالتصريح كل أسبوعين.. كل هذه مشاكل".

وأضاف "لدي أصدقاء، جوازات سفرهم منتهية الصلاحية لذا فهم عالقون، وعندما يقول ماكرون نحن لا نتخلى أبدًا عن أي فرنسي في الخارج ها هو اليوم يخذلنا".