بعد الانسحاب من النيجر.. هل انتهت حقبة "أفريقيا الفرنسية"؟
يثير انسحاب فرنسا من عدد من الدول الأفريقية بعد سقوط الأنظمة الحليفة لها، تساؤلات حول ما إذا كانت ستنهي حقبة سياسة "أفريقيا الفرنسية" التي كان قد بشر بها الرئيس الفرنسي الراحل الجنرال شارل ديغول واستمرت بعد وفاته.
وأنهت فرنسا الجمعة تدخلها العسكري في النيجر، لتطوي بذلك صفحة عملية عسكرية في منطقة الساحل دامت عشر سنوات دون أن تحقق أهدافها المرسومة وهي القضاء على الجماعات المتشددة التي تنشط في هذه المنطقة وتشن هجمات دموية ضد الجيوش النظامية والمدنيين.
وقال المحلل السياسي المالي قاسم كايتا إنه "لا شك أنّ أفريقيا الفرنسية انتهت، لكن ماذا بعد الآن؟ أتصور أن الفراغ الذي ستتركه ستحاول قوى أخرى ملؤه مثل روسيا التي لها حضور اليوم في مالي وبوركينافاسو وقد نراها قريبا في النيجر".
وأضاف قاسم كايتا لـ "إرم نيوز" "صحيح أن الحضور الفرنسي في أفريقيا لا يقتصر على المسألة العسكرية حيث هناك الفرنكوفونية وغيرها من الأدوات التي سعت من ورائها باريس إلى توسيع نفوذها في القارة، لكن حتى هذه الأدوات تتلاشى؛ إذ تخلت عدة دول مثل مالي وبوركينافاسو عن استعمال الفرنسية كلغة رسمية".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال في مارس الماضي إن "عهد أفريقيا الفرنسية قد انتهى، تريد بلادنا أن تكون محاورا محايدا في أفريقيا فقط" لكن هذه التصريحات لا تتطابق مع الواقع حيث رفضت حكومة ماكرون الانقلابات التي أطاحت حلفاء لها في نيامي وواغادوغو وباماكو.
وقال المحلل السياسي التونسي المتخصص في الشؤون الدولية غازي معلى إن "الانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر كان متوقعا بعد التغيير الذي طرأ على السلطة في نيامي في شهر يوليو الماضي وقد كان هذا الانسحاب طلبا من السلطة النيجرية الحالية".
وأضاف غازي معلى لـ "إرم نيوز" أن "القوات الفرنسية المنتشرة في بعض المناطق في النيجر وخاصة في العاصمة وفي الشمال على الحدود مع ليبيا موجودة منذ 10 سنوات، هي قواعد أتت في ظروف سياسية وإقليمية محددة بعد 2011 وبعد انتشار أطراف من تنظيم القاعدة وعصابات التهريب بالمنطقة".
وأكد أن "القوات الفرنسية أجبرت على المغادرة لكن هذه المغادرة لا تمثل تغييرا كبيرا في الواقع؛ ففرنسا تبقى دولة قوية وسيبقى لديها نفوذ وسيطرة بطرق أخرى على المنطقة رغم أن التغييرات التي عرفتها المنطقة تمثل ضربة قوية للدبلوماسية الفرنسية".
ورأى المحلل التونسي أنّ "فرنسا ما تزال تتمتع بقوة ناعمة في المنطقة وأهم شيء أن سكان هذه الدول وخاصة النيجر ومالي لغتهم الرسمية هي الفرنسية بالتالي لا أعتقد أن عهد أفريقيا الفرنسية قد انتهى بالعكس هو مازال متواصلا ولكن بأدوات أخرى" وفق تقديره.