بعد الانسحاب من النيجر.. هل انتهت حقبة "أفريقيا الفرنسية"؟

يثير انسحاب فرنسا من عدد من الدول الأفريقية بعد سقوط الأنظمة الحليفة لها، تساؤلات حول ما إذا كانت ستنهي حقبة سياسة "أفريقيا الفرنسية" التي كان قد بشر بها الرئيس الفرنسي الراحل الجنرال شارل ديغول واستمرت بعد وفاته.

وأنهت فرنسا الجمعة تدخلها العسكري في النيجر، لتطوي بذلك صفحة عملية عسكرية في منطقة الساحل دامت عشر سنوات دون أن تحقق أهدافها المرسومة وهي القضاء على الجماعات المتشددة التي تنشط في هذه المنطقة وتشن هجمات دموية ضد الجيوش النظامية والمدنيين.

وقال المحلل السياسي المالي قاسم كايتا إنه "لا شك أنّ أفريقيا الفرنسية انتهت، لكن ماذا بعد الآن؟ أتصور أن الفراغ الذي ستتركه ستحاول قوى أخرى ملؤه مثل روسيا التي لها حضور اليوم في مالي وبوركينافاسو وقد نراها قريبا في النيجر".

وأضاف قاسم كايتا لـ "إرم نيوز" "صحيح أن الحضور الفرنسي في أفريقيا لا يقتصر على المسألة العسكرية حيث هناك الفرنكوفونية وغيرها من الأدوات التي سعت من ورائها باريس إلى توسيع نفوذها في القارة، لكن حتى هذه الأدوات تتلاشى؛ إذ تخلت عدة دول مثل مالي وبوركينافاسو عن استعمال الفرنسية كلغة رسمية".