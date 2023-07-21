عقوبات أمريكية جديدة تستهدف إمدادات تساعد روسيا في الحرب

فرضت الولايات المتحدة عقوبات مرتبطة بروسيا تستهدف ما يقرب من 120 شخصًا وكيانًا، بهدف منع وصول موسكو إلى الإلكترونيات والسلع الأخرى التي تساعدها في حربها على أوكرانيا، وفق ما أعلنته وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان.

وقالت وزارة الخزانة في بيان، أمس الخميس، إن الإجراءات الجديدة تهدف "لخفض عائدات روسيا من قطاع المعادن والتعدين، وتقويض قدراتها المستقبلية في مجال الطاقة وتقويض وصول روسيا إلى النظام المالي الدولي".

وذكر نائب وزيرة الخزانة، والي أدييمو، في البيان، أن العقوبات "خطوة أخرى في جهودنا لتقييد قدرات روسيا العسكرية، وقدرتها على الوصول إلى الإمدادات المستخدمة في ساحة المعركة".