عقوبات أمريكية جديدة تستهدف بنوكا روسية

وفي المجموع، تم إدراج 95 كيانًا قانونيًا و16 فردًا من روسيا في قائمة العقوبات الأمريكية.

وأعلن بنك "لوكو" إنهاء التعاملات بالدولار بعد التاريخ المحدد، وأكد أن القيود لا تؤثر على عمله داخل روسيا.

ومن جانبه، أعلن بنك "تينكوف" عن استعداده لـ"أي طارئ" في فبراير/ شباط الماضي، وتعرضت المؤسسة الائتمانية لعقوبات الاتحاد الأوروبي، في مايو/ أيار الماضي، بموجب عقوبات المملكة المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قد حظرت 14 بنكًا عراقيًّا من إجراء معاملات بالدولار، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء نقلًا عن مسؤولين أمريكيين.

وجاء في تقرير الصحيفة أن "الحظر الذي فرضته وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، يأتي في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأمريكية إلى إيران".

وذكر المصدر أن "الولايات المتحدة كشفت معلومات تفيد بأن البنوك العراقية شاركت في غسل أموال ومعاملات احتيالية، ربما شارك في بعضها أفراد مشمولون بالعقوبات، وأثارت مخاوف من أن إيران قد تستفيد من هذه المعاملات".