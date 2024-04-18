باريس تأسف لطرد 3 دبلوماسيين فرنسيين من بوركينا فاسو

عبرت فرنسا، اليوم الخميس، عن أسفها للقرار الذي اتخذته بوركينا فاسو بطرد ثلاثة دبلوماسيين وموظفين فرنسيين بسبب "أنشطة تخريبية"، معتبرة أنه لا يستند إلى "أي أساس مشروع".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، قوله إن "قرار السلطات في بوركينا فاسو لا يستند إلى أي أساس مشروع"، مؤكدًا أن الاتهامات الموجهة إلى فرنسيين "لا أساس لها من الصحة".

وكانت وزارة الخارجية في بوركينا فاسو قد طلبت من 3 دبلوماسيين فرنسيين، بينهم مستشاران سياسيان في السفارة الفرنسية في واغادوغو، مغادرة البلاد.

وبحسب "فرانس برس"، قالت الوزارة، في مذكرة موجهة إلى السفارة الفرنسية يوم الثلاثاء الماضي، إن هؤلاء الدبلوماسيين الثلاثة "صنّفوا أشخاصًا غير مرغوب فيهم على أراضي بوركينا فاسو بسبب قيامهم بنشاطات تخريبية، ويُطلب منهم المغادرة خلال 48 ساعة".