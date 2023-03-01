بوركينا فاسو توقف العمل باتفاق عسكري أبرمته مع فرنسا عام 1961

أعلنت بوركينا فاسو وقف العمل بـ "اتفاق المساعدة العسكرية" الموقع عام 1961 مع فرنسا، بعد أسابيع من طلبها سحب القوات الفرنسية من هذا البلد الذي يشهد أعمال عنف ينفذها متطرفون.

ونقلت وكالة "فرانس برس" رسالة وجهتها وزارة الخارجية في بوركينا فاسو إلى باريس، الثلاثاء، أعلنت فيها واغادوغو "وقف العمل باتفاق المساعدة العسكرية المبرم في باريس في 24 نيسان/أبريل 1961 بين جمهورية فولتا العليا (الاسم السابق لبوركينا فاسو) والجمهورية الفرنسية".

وتمنح بوركينا "فترة شهر واحد" بعد استلام هذه الرسالة من أجل "مغادرة جميع الجنود الفرنسيين العاملين في الإدارات العسكرية في بوركينا فاسو بشكل نهائي".