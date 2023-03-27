مسؤول قطري: الاتفاق الإيراني السعودي خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار والأمن
اعتبر وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد عبد العزيز الخليفي، اليوم الاثنين، أن الاتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات بين البلدين، خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.
وكان عبد العزيز الخليفي وصل إلى طهران في زيارة رسمية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا".
وأعرب الخليفي، خلال اجتماعه مساء الاثنين مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، عن ارتياحه للاتفاق بين إيران والسعودية لتطبيع العلاقات، واصفا هذه الخطوة بأنها "خطوة مهمة في زيادة الاستقرار والأمن في المنطقة".
وذكر وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية أن "تطوير العلاقات الشاملة مع إيران من أولويات السياسة الخارجية لدولة قطر".
ومن جانبه، قال شمخاني إن "إيران لا تضع أي قيود على تعزيز وتوسيع العلاقات مع دول الجوار"، مضيفاً أن "تطوير التعاون الشامل مع دول الجوار هو الأولوية الرئيسية لإيران في العلاقات الخارجية، ولا نؤمن بأي قيود على توسيع العلاقات مع دول الجوار".
وقال إنه "يمكن استخدام العلاقات الأخوية والبناءة بين إيران وقطر كنموذج قابل للتعميم في العلاقات مع دول أخرى في المنطقة"، مبيناً أن "بعض الدول خارج المنطقة تسعى لخلق سوء تفاهم في العلاقات بين إيران وقطر من خلال استغلال الأحداث المشبوهة، ومن الضروري أن يتعامل البلدان مع هذه العملية بيقظة كاملة".
كما التقى وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد عبد العزيز الخليفي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الإيرانية.