مسؤول قطري: الاتفاق الإيراني السعودي خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار والأمن

وكان عبد العزيز الخليفي وصل إلى طهران في زيارة رسمية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا".

وأعرب الخليفي، خلال اجتماعه مساء الاثنين مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، عن ارتياحه للاتفاق بين إيران والسعودية لتطبيع العلاقات، واصفا هذه الخطوة بأنها "خطوة مهمة في زيادة الاستقرار والأمن في المنطقة".

وذكر وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية أن "تطوير العلاقات الشاملة مع إيران من أولويات السياسة الخارجية لدولة قطر".

ومن جانبه، قال شمخاني إن "إيران لا تضع أي قيود على تعزيز وتوسيع العلاقات مع دول الجوار"، مضيفاً أن "تطوير التعاون الشامل مع دول الجوار هو الأولوية الرئيسية لإيران في العلاقات الخارجية، ولا نؤمن بأي قيود على توسيع العلاقات مع دول الجوار".