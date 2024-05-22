النيابة اليونانية تطلب ترحيل 9 داعمين لفلسطين

وذكرت أن موكليها يحملون جنسياتٍ بريطانية وفرنسية وإيطالية وإسبانية وألمانية، ويواجهون تهما من قبيل إلحاق الضرر بممتلكات عامة واستخدام مشاعل، وسيمثلون أمام القاضي في 28 مايو/أيار.

وأفادت بأن محامي الدفاع سيعترضون في الجلسة على الاحتجاز وطلب الترحيل الذي تقدم به المدعي العام.

وأكدت أن ما أقدم عليه موكلوها مجرد خطوة رمزية تعبيرا عن دعمهم لفلسطين، في إطار احتجاج سياسي قانوني على مسألة تحزن العالم أجمع حاليا.

ونظمت تظاهرة أمام كلية الحقوق بجامعة أثينا يوم 13 مايو/أيار، بدعوة من الاتحادات الطلابية في البلاد، لدعم فلسطين، واستمرت طوال الليل، كما اعتصم طلاب في الجامعة.

وفي 14 مايو/أيار، جاءت الشرطة، برفقة مدع عام إلى الجامعة، وأوقفت 28 شخصا كانوا معتصمين.