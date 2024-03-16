اليونان.. اعتقال ضابط شرطة لتهريبه الماريجوانا في سيارة الدورية

أفادت السلطات اليونانية باعتقال ضابط شرطة أثناء قيامه بدورية في شمال غربي البلاد، بتهمة تهريب مخدر الماريجوانا في سيارة الدورية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وأوضح المصدر أن المشتبه به اعتقل في مدينة إيغومينيتسا الساحلية، بعد مطاردة على الطريق مع رجل ألباني وجد أنه كان يستقل سيارة شرطة لا تحمل أية علامات.

وذكر بيان للشرطة أن تفتيش السيارة أسفر عن العثور على 102 كيلوغرام من الماريجوانا.

وقالت إن الضابط المحتجز تجاهل أوامر زملائه بالتوقف للتفتيش وانطلق بسرعة، ولم يتوقف إلا بعد أن فقد السيطرة على السيارة، واصطدم بسيارات متوقفة.