أوكرانيا تعتقل مسؤولًا عسكريًا سابقًا بشبهة الفساد

اعتقلت السلطات الأوكرانية مسؤولا عسكريا رفيعا سابقا، اليوم الإثنين؛ بشبهة الفساد بعد ورود تقارير تفيد بأن عائلته اشترت عقارات بملايين الدولارات في إسبانيا بعد الغزو الروسي.

وكان يفغن بوريسوف مكلّفا بالتعبئة والتجنيد في منطقة أوديسا في الجنوب الأوكراني إلى أن أقيل في أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي.

ففي شهر أيار/مايو الماضي، اتّهم محقّقون بوريسوف بتلقي رشاوى مقابل إعفاء بعض الأشخاص من التعبئة في صفوف الجيش.

وقال مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني، الذي يتولى التحقيق في قضايا الفساد الكبرى، إن بوريسوف اعتُقل في كييف في عملية مشتركة مع مكتب المدعي العام.

وقال المحقّقون إن "المسؤول السابق حاول الفرار"، مضيفين أنه حاول ذلك عن طريق تغيير أرقام هواتفه ولوحات تسجيل سياراته وتغيير عنوانه.