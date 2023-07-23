جمود الحرب بين أوكرانيا وروسيا.. هل يضطر طرفا الصراع إلى التفاوض؟

فشل الهجوم المضاد

ونقلت وكالات أنباء روسية عن الرئيس فلاديمير بوتين، قوله إن الهجوم الأوكراني المضاد ضد القوات الروسية "مُني بالفشل".

جاء ذلك، خلال لقاء عقده بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، وهو أول لقاء بينهما منذ التوسط لإنهاء تمرد مسلّح لمجموعة فاغنر، والذي انتهى باتفاق على انتقال عناصرها إلى بيلاروسيا، مقابل وقف ملاحقتهم.

ومني الهجوم المضاد الأوكراني بالفشل، بالرغم من المساعدات العسكرية الغربية التي قدمتها تلك الدول إلى أوكرانيا، عقب قمة حلف شمال الأطلسي الأخيرة في ليتوانيا.

حرب استنزاف

ورأى الخبير الاستراتيجي عامر السبايلة، بأن "الحرب الروسية الأوكرانية، بدأت لكي تبقى وليس لكي تغلق"، مشيرا إلى أن "هناك محاولات استنزاف كبيرة لروسيا، مما يحولها إلى حرب استنزاف"، مستبعدا أن تحسم بصورة سريعة.

وقال السبايلة في تصريح لـ"إرم نيوز" إنه من الصعب الاعتقاد بانتهاء هذه الحرب دون أن تحقق أهدافها الأساسية وهي أهداف تتعلق بموقع ووضع روسيا واقتصادها، وحالة العزلة التي تعيشها، مشيرا إلى محاولات "خلق حالة استنزاف وأزمة في الداخل الروسي، مما يدفع الرئيس بوتين لاعتبارها حربا شخصية".

وبين أن استمرار الدعم العسكري، يشكل إقرارا بأن الحرب دخلت مرحلة متقدمة فيما يتعلق بمواجهة روسيا، وهي مرحلة بدأت بإعادة بناء أدبيات حلف شمال الأطلسي وتوسعه من خلال ضم عدد من الدول وإعادة بناء المحور الأمريكي".

وأضاف السبايلة أن "هذه الحرب وضُعت لها إطارات معينة، وفي أراض معينة تخوضها أوكرانيا، وبالتالي الإبقاء على روسيا في تلك المناطق يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكي، ويدعم فكرة استنزاف روسيا".