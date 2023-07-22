معركة "الضربات الموجعة".. كيف تنقل روسيا وأوكرانيا حربهما لخارج الجبهة؟

وسبق كل ذلك، إعلان موسكو الاثنين الماضي، انتهاء العمل باتفاقية لتصدير الحبوب تمّ التوصل إليها مع كييف في صيف العام 2022 بإشراف تركيا والأمم المتحدة.

إلغاء هذه الاتفاقية، دفع أيضا البلدين المتحاربين منذ شباط/فبراير من العام الماضي، إلى تهديد كل منهما سفن الأخرى بالتعامل معها على أساس أنها "سفن عسكرية".

مسيرات القرم

تكررت منذ ليل الأحد الاثنين الماضي، هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على أهداف في شبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها روسيا عام 2014.

وأسفر الهجوم الأول الذي استهدف جسر مضيق كيرتش، وهو الوحيد الذي يربط بين القرم والبرّ الروسي، عن مقتل زوجين وإصابة ابنتهما.

وليل الأربعاء الخميس، قتلت فتاة في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في شبه جزيرة القرم، بحسب السلطات المحلية.

والسبت، أدى هجوم بطائرة مسيّرة شنته أوكرانيا إلى انفجار مخزن ذخيرة.

ودفع هذا الهجوم، السلطات الى إجلاء السكان ضمن نطاق 5 كلم وتعليق حركة السكك الحديد، وفق ما أعلن حاكم شبه الجزيرة.

"جحيم الجنوب"

"ليلة جحيم لشعبنا" بهذا الوصف أراد مسؤول طوارئ أوكراني التعبير عن شدة القصف الذي تعرضت له مدن ساحلية جنوبي أوكرانيا، بصواريخ ومسيّرات روسية.

وقتل 3 أشخاص وأُصيب آخرون في قصف روسي ليل الجمعة السبت، على أوديسا وميكولاييف، كما أعلنت السلطات المحلية التي بثت صورا تظهر مباني مشتعلة وواجهات مدمرة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتكررت الهجمات الروسية، على أهداف في جنوب أوكرانيا بعد إلغاء اتفاق الحبوب.

ودفع ذلك كييف، إلى اتهام موسكو باستهداف بنية موانئها التحتية، بهدف منع أي إعادة تصدير محتملة للحبوب الأوكرانية.