إقالة مسؤول "سخر" من الفيضانات في مدينة مشهد الإيرانية
أقال حاكم محافظة خراسان الرضوية شمال شرق إيران يعقوب علي نظري، الجمعة، رئيس منظمة إدارة الأزمات في بلدية مشهد "حسن كليدري" على خلفية تصريح للأخير سخر من الفيضانات التي شهدتها المدينة، والتي خلّفت حتى الآن قرابة 19 بين قتيل ومفقود فضلاً عن الخسائر المادية.
وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن حسن كليدري وصف في مقابلة إذاعية فيضانات مشهد بأنها "فيضانات طفيفة"، وذلك ردًا على مقدم البرنامج الذي ذكر أن الفيضانات لا تستطيع تحريك السيارات، قال: "إنها ربما كانت سيارة من الورق المقوى وليس الحديد".
وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي أودت فيه الفيضانات في مشهد، وفقًا للتقارير، بحياة ما لا يقل عن 19 شخصًا، من بينهم أم و 4 أطفال، وألحقت أضرارًا بمئات الوحدات السكنية والتجارية والسيارات.
وواجهت تصرفات مسؤولي مدينة مشهد في إدارة الفيضانات الأخيرة العديد من الانتقادات.
وتشير التقارير الواردة من إيران إلى ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في محافظة خراسان رضوي إلى " 9 أشخاص"، فيما يوجد قرابة 8 آخرين في عداد المفقودين.
في الوقت نفسه، أعلن رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ عن اشتداد منظومة الأمطار واحتمال حدوث سيول في 7 محافظات شمالية وشمال شرقي البلاد.
وبعد هطول الأمطار الغزيرة في محافظة خراسان رضوي التي بدأت، يوم الثلاثاء، غمرت المياه عدة مناطق في مدينة مشهد وبعض المدن الأخرى في هذه المحافظة، مما أدى، وفقًا لرئيس إدارة الأزمات في محافظة خراسان رضوي، إلى مقتل 9 أشخاص حتى الآن.
وقال رضا عباسي نيشابوري إن 5 من هؤلاء الأشخاص هم من مشهد، و 3 من قرى فريمان وواحد من قرية "سارغاي" في الجزء الأوسط من مشهد.