إقالة مسؤول "سخر" من الفيضانات في مدينة مشهد الإيرانية

أقال حاكم محافظة خراسان الرضوية شمال شرق إيران يعقوب علي نظري، الجمعة، رئيس منظمة إدارة الأزمات في بلدية مشهد "حسن كليدري" على خلفية تصريح للأخير سخر من الفيضانات التي شهدتها المدينة، والتي خلّفت حتى الآن قرابة 19 بين قتيل ومفقود فضلاً عن الخسائر المادية.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن حسن كليدري وصف في مقابلة إذاعية فيضانات مشهد بأنها "فيضانات طفيفة"، وذلك ردًا على مقدم البرنامج الذي ذكر أن الفيضانات لا تستطيع تحريك السيارات، قال: "إنها ربما كانت سيارة من الورق المقوى وليس الحديد".