6 قتلى وخسائر كبيرة جراء فيضانات شمال إيران (فيديو)

وطلبت الإدارة العامة للأزمات في محافظة خراسان رضوي من الناس تجنب حركة المرور غير الضرورية في المدينة، مشيرة إلى إغلاق المناطق السياحية والمتنزهات في مشهد.

كما انقطعت الكهرباء والغاز والمواصلات بين مدن محافظة خراسان الرضوية، لا سيما المناطق الشمالية مثل "كلات، وجولبهار وفريمان ومشهد وبنيادو وصالح آباد وسرخش"؛ بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية إن الأضرار المادية بالسيارات والمحال التجارية والمنازل كبيرة.