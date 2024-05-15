6 قتلى وخسائر كبيرة جراء فيضانات شمال إيران (فيديو)
قُتل 6 أشخاص على الأقل، اليوم الأربعاء، إثر فيضانات عارمة سببتها الأمطار الغزيرة التي تساقطت على مدينة مشهد، مركز محافظة خراسان الرضوية في شمال شرق إيران، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة.
وقالت قناة "خبر" الإيرانية نقلا عن مسؤولين في مدينة مشهد إن الجهات المختصة عثرت على جثث 6 أشخاص لقوا حتفهم جراء الفيضانات، مشيرة إلى وجود ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.
وبحسب القناة، فقد انتشل غواصون جثتي رجل وامرأة يبلغان من العمر حوالي 50 عامًا، من داخل سيارة غمرتها مياه الفيضانات على جسر الثورة في مشهد.
وطلبت الإدارة العامة للأزمات في محافظة خراسان رضوي من الناس تجنب حركة المرور غير الضرورية في المدينة، مشيرة إلى إغلاق المناطق السياحية والمتنزهات في مشهد.
كما انقطعت الكهرباء والغاز والمواصلات بين مدن محافظة خراسان الرضوية، لا سيما المناطق الشمالية مثل "كلات، وجولبهار وفريمان ومشهد وبنيادو وصالح آباد وسرخش"؛ بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات.
وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية إن الأضرار المادية بالسيارات والمحال التجارية والمنازل كبيرة.