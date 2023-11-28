سيراليون: اشتباكات الأحد كانت محاولة انقلاب

أعلن وزير الإعلام في سيراليون، شيرنور باه، اليوم الثلاثاء، أن الاشتباكات التي خلفت حوالي عشرين قتيلًا يوم الأحد الماضي في العاصمة فريتاون كانت "محاولة انقلاب تم إحباطها".

وأوضح الوزير للصحفيين أنها كانت "محاولة انقلاب تم إحباطها، هدفت إلى الاعتداء على حكومة سيراليون المنتخبة ديمقراطيًا وإسقاطها".

وكانت عاصمة سيراليون قد شهدت يوم الأحد الماضي مواجهات أسفرت عن 13 قتيلًا في صفوف الجيش الموالي للسلطات، وفق ما أفاد المتحدث باسمه، لافتًا إلى أن عسكريين آخرين يقفون وراء تدبيرها.

وقال المتحدث الكولونيل عيسى بانغورا للصحفيين: "باشرنا عملية مطاردة للعثور على جميع الضالعين في الهجوم، وبينهم جنود في الخدمة أو متقاعدون".

وأوضح لاحقًا أن 13 جنديًا قتلوا في المعارك، وأصيب ثمانية آخرون بجروح بالغة.

من جانبه، أكد رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، مساء الأحد، "عودة الهدوء" بعد يوم من مواجهات مسلحة في العاصمة فريتاون، معلنًا اعتقال "معظم" المسؤولين عمّا قال إنها محاولة لزعزعة استقرار الدولة.