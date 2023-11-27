بعد يوم من عنيف.. حكومة سيراليون تؤكد السيطرة على الوضع

أكد رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو مساء الأحد، "عودة الهدوء" بعد يوم من مواجهات مسلّحة في العاصمة فريتاون، معلنا اعتقال "معظم" المسؤولين عمّا قال إنها محاولة لزعزعة استقرار الدولة.

وأعلن بيو في مداخلة مقتضبة عبر التلفزيون الرسمي "عودة الهدوء" بعد "محاولة هدفت الى تقويض السلام والاستقرار اللذين نقوم بعمل شاق" لتحقيقهما.

وكانت حكومة سيراليون قد أكدت الاحد السيطرة التامة على الوضع بعد يوم من المواجهات المسلحة في العاصمة فريتاون، حيث حاول مهاجمون مجهولون السيطرة على مستودع أسلحة للجيش واخرجوا العديد من المعتقلين من احد السجون.

وفرضت السلطات حظرا للتجول في مختلف انحاء البلاد حتى اشعار آخر. وقال بيو "تم اعتقال معظم القادة" وستتم محاسبتهم، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان وزير الإعلام شيرنور باه قد أفاد وكالة فرانس برس الأحد بأن "الوضع الأمني في فريتاون تحت السيطرة التامة للحكومة".