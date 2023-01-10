الصين محذرة أستراليا من اليابان: تذكروا "جرائم الحرب" التي ارتكبتها

وقال السفير الصيني المعتمد لدى أستراليا شياو تشيان أمام الصحفيين إنه "خلال الحرب العالمية الثانية غزت اليابان أستراليا وقصفت داروين وقتلت أستراليين، وأطلقت النار على أستراليين" من أسرى الحرب.

وأضاف: "احذروا مما سيحدث في المستقبل، عندما يهددك شخص ما، يمكن أن يهددك مرة أخرى"، مذكراً بأن "الصين كانت صديقة لكم".

وتحاول حكومة يسار الوسط الأسترالية إصلاح العلاقات مع بكين التي توترت بشكل كبير في ظل حكومة المحافظين السابقة.

لكنها وقعت اتفاقاً أمنياً تاريخياً، في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مع اليابان، منافسة الصين الإقليمية، يهدف إلى مواجهة الصعود العسكري للصين.

وقال سفير اليابان في أستراليا لصحيفة "ذي استراليان"، هذا الأسبوع، إنه "يجب الحذر من الصين"، ما أثار غضب شياو.