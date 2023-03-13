يمنع عزل نتنياهو.. لجنة بـ"الكنيست" تصادق بالقراءة الأولى على قانون "التحصين"

وأكدت الصحيفة، أنه سيتم طرح القانون للتصويت في الجلسة الكاملة للكنيست في القراءة الأولى، كما سيكون بإمكان نتنياهو، المشاركة في التصويت عليه، رغم الخوف من تضارب المصالح.

وقدم مشروع القانون عضو حزب "الليكود" ورئيس الائتلاف أوفير كاتس، والذي يمنع عزل نتنياهو، إلا في حالة العجز البدني أو العقلي عن ممارسة دوره كرئيس للحكومة.

وعلق رئيس الائتلاف كاتس، قبل التصويت على القانون، بالقول: "ما نقوم به هنا الآن هو الحفاظ على الديمقراطية، ولن نسمح لكيان قانوني في إسرائيل بالقيام بانقلاب على هذه الديمقراطية".