يمنع عزل نتنياهو.. لجنة بـ"الكنيست" تصادق بالقراءة الأولى على قانون "التحصين"
وافقت لجنة الدستور بالبرلمان الإسرائيلي "الكنيست" اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون "التحصين"، والذي بموجبه يمنع عزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من منصبه، بقرار من المحكمة العليا داخل إسرائيل.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أنه تمت الموافقة على قانون التحصين أو "الحصانة"، وإحالته للقراءة الأولى في الكنيست، بأغلبية 9 أعضاء مقابل 6 أعضاء عارضوه.
وأكدت الصحيفة، أنه سيتم طرح القانون للتصويت في الجلسة الكاملة للكنيست في القراءة الأولى، كما سيكون بإمكان نتنياهو، المشاركة في التصويت عليه، رغم الخوف من تضارب المصالح.
وقدم مشروع القانون عضو حزب "الليكود" ورئيس الائتلاف أوفير كاتس، والذي يمنع عزل نتنياهو، إلا في حالة العجز البدني أو العقلي عن ممارسة دوره كرئيس للحكومة.
وعلق رئيس الائتلاف كاتس، قبل التصويت على القانون، بالقول: "ما نقوم به هنا الآن هو الحفاظ على الديمقراطية، ولن نسمح لكيان قانوني في إسرائيل بالقيام بانقلاب على هذه الديمقراطية".
ويشمل مشروع القانون إحداث تغيير في القانون الأساسي الإسرائيلي، بحيث يعلن رئيس الحكومة بنفسه عن تعذره أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء على عدم قدرته على أداء مهامه، وفق ما نقلته قناة "كان" العبرية.
وأشارت القناة العبرية في وقت سابق، إلى أن لجنة خاصة في الكنيست، تشكلت من أجل إجراء تعديلات في القانون الأساسي داخل إسرائيل، بحيث يمنع المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية من إصدار أي قرار يتعلق بنتنياهو.