تقرير: مقترح لصفقة قانونية في محاكمة نتنياهو مقابل وقف خطة الإصلاح القضائي

كشفت تقارير عبرية اليوم السبت، عن مبادرة تم اقتراحها لإلغاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بقضايا الفساد التي تلاحقه، في محاولة للتسوية مقابل وقف خطة الإصلاح القضائي، التي اندلعت على إثرها تظاهرات مستمرة منذ عدة أسابيع في إسرائيل.

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، أنه وخلال الأيام الماضية طرحت بعض المقترحات لإلغاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مقابل دخوله في صفقة إقرار بالذنب، وتقاعده من منصب رئيس الوزراء، مقابل وقف المظاهرات التي يتم تنظيمها ضد خطة الإصلاح القضائي.

وقال الموقع العبري، إنه: "من المتوقع أن لا يوافق نتنياهو على هذا المقترح، وسيقوم بالهروب من هذه القضية باستخدام مبادرات أخرى للالتفاف على المظاهرات المطالبة بتحقيق الديمقراطية وإلغاء خطة الإصلاح القضائي".