زيلينسكي يزور ألمانيا عقب تعهد برلين تزويد كييف بشحنة عسكرية ضخمة

يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غداً الأحد إلى ألمانيا حيث يلتقي قادة أول اقتصاد أوروبي، وفق ما أفاد مصدر حكومي في برلين اليوم السبت.

وتأتي هذه الزيارة غداة زيارة يقوم بها زيلينسكي السبت لروما، وفي وقت أعلنت الحكومة الألمانية تزويد كييف شحنات جديدة من الأسلحة بقيمة تناهز 2,7 مليار يورو، وتشمل دبابات ومدرعات وطائرات من دون طيار ومنظومات للدفاع الجوي.

ولم يكشف حتى الآن رسمياً برنامج الزيارة، لكن تسريبات لوسائل الإعلام الألمانية أفادت بأن زيلينسكي سيلتقي خصوصاً المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس فرانك فالتر شتاينماير.