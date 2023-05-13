زيلينسكي يزور إيطاليا ويجتمع مع البابا ومسؤولين

من المتوقع أن يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إيطاليا، اليوم السبت، لإجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين والبابا فرنسيس، الذي قال في أواخر أبريل نيسان إن الكرسي الرسولي يشارك في مهمة سلام لإنهاء الحرب مع روسيا.

ولم يتم تأكيد الزيارة رسميا لدواع أمنية، وهي الأولى التي يقوم بها زيلينسكي إلى إيطاليا منذ الغزو الروسي لبلاده في 24 فبراير شباط 2022.

لكن مصادر متعددة تتوقع أن يلتقي بشكل منفصل مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني قبل التوجه إلى الفاتيكان.

ومن المتوقع أيضا أن يكون ضيفا في برنامج حواري تلفزيوني إيطالي شهير قبل التوجه إلى ألمانيا.

وزارت ميلوني زيلينسكي في كييف في فبراير شباط لتؤكد له استمرار دعم إيطاليا لأوكرانيا، على الرغم من أن بعض حلفائها، وعلى الأخص رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، تربطهم علاقات طويلة الأمد مع موسكو.

وسيكون الاجتماع مع البابا أهم بند في زيارة زيلينسكي لإيطاليا.

وكان قد التقى بالبابا فرنسيس في الفاتيكان عام 2020 وأجرى الاثنان عدة محادثات هاتفية منذ بدء الحرب.