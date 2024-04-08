جسر بالتيمور يفضح البنية التحتية المتهالكة في أمريكا

أنذرت كارثة انهيار جسر "فرانسيس سكوت كي" في بالتيمور بمصائب أعظم قد تطال 43 ألف جسر تعتبر في حالة سيئة من بينها 309 جسور رئيسية في الممرات المائية الصالحة للملاحة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير حديث نشرته، أن عمليات التفتيش التي تمت خلال السنوات الماضية على تلك الجسور الرئيسية أظهرت أن أنظمة الحماية حول أساساتها كانت متدهورة، وربما قديمة أو غير موجودة، مما ترك الهياكل معرضة بشكل خطير لضربات السفن.

حماية غائبة عن 193 جسرا

ونقلت الصحيفة عن المقاول جيري ريجور، والذي يعيش بالقرب من جسر "فرانسيس سكوت كي" وأمضى سنوات في الضغط على مسؤولي النقل لتثبيت وسائل حماية جديدة، قوله: "إذا اصطدمت سفينة بأحد تلك الأرصفة، فإنها ستختفي"، مضيفاً: "ترى الدولة أن خطر وقوع كارثة منخفض وأن تكلفة منعها مرتفعة".

ومنذ عقود مضت، تقول الصحيفة إنه من أجل حماية الجسور من السفن الضالة التي يمكن أن تهدد هياكلها، قامت أطقم العمل بتركيب دروع خشبية حول أرصفتها، ولكن في وقت لاحق تعفنت تلك الأخشاب مما ترك بعض الجسور عرضة للكوارث.

وبحسب تحليل للصحيفة أجرته بالاستفادة من البيانات الفيدرالية حول أوضاع العديد من الجسور في بوسطن ونيو أورلينز وفيلادلفيا، أظهر أن 193 جسراً من بين الجسور الـ43 ألفا، ويحمل كل منها 10 آلاف مركبة أو أكثر يومياً، لا يوجد فيها حماية مثبتة حول الأرصفة المزروعة في قاع الأنهار والبحار التي تدعم الجسور.

وقالت: "أصبح الخطر المحتمل واضحاً بشكل صارخ الشهر الماضي عندما بدا أن سفينة شحن فقدت قوتها واصطدمت برصيف جسر "فرانسيس سكوت كي" في بالتيمور، مما تسبب في انهيار جزء كبير من الهيكل الذي يبلغ طوله 1.6 ميل في الماء ومقتل ستة أشخاص".