هل تشهد كارثة جسر بالتيمور دفع أكبر مبلغ تأمين بحري على الإطلاق؟

تسود مخاوف في الولايات المتحدة الأمريكية من التداعيات الاقتصادية المحتملة والمتوقعة لكارثة انهيار جسر "فرانسيس سكوت كي" في بالتيمور.

وكان الجسر الذي يقارب طوله 2.2 كيلومتر، قد انهار في أقل من نصف دقيقة، بعد اصطدام مروع بطلته ناقلة الشحن السنغافورية العملاقة "دالي".

وأثار إغلاق مرفأ بالتيمور، عقب انهيار الجسر في نهر "باتابسكو"، مخاوف بشأن الاقتصاد المحلي حيث يدعم الميناء 140 ألف وظيفة، إضافة إلى سلاسل التوريد.

ويعدّ ميناء بالتيمور أحد أكبر الموانئ على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وهو الميناء الأكبر في الولايات المتحدة لشحن السيارات والمعدات الزراعية الثقيلة.

وتقدر وزارة النقل الأمريكية أن هناك ما بين 100-200 مليون دولار من قيمة التجارة الواردة تأتي يوميًا عبر هذا الميناء، مع حوالي 2 مليون دولار من الأجور كل يوم.

وبمجرد توقف حركة السفن في الميناء حتى إشعار آخر، تتزايد التحذيرات من الآثار الجانبية للحادث، خاصة المرتبطة بإمدادات السلع والفحم والسيارات والمعدات.

وتخطط هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي لاستقبال سفن شحن إضافية للمساعدة في تخفيف الآثار المترتبة على سلاسل التوريد.