عنصر أمن تشادي
عنصر أمن تشاديرويترز

تشاد.. توقيف قيادي حزبي "حرّض" على اغتيال رئيس المحكمة العليا

أعلنت الحكومة التشادية، الأربعاء، توقيف السكرتير المالي للحزب الاشتراكي يحيى ديلو، "لتحريضه" على محاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا.

وقال متحدث الحكومة، عبد الرحمن كلام الله، في بيان: "ترغب الحكومة التشادية بإبلاغ الرأي العام الوطني والدولي بأن محاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا تمّت بتحريض من السكرتير المالي للحزب الاشتراكي، ما أدّى إلى اعتقاله".

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وطمأنت الحكومة مواطنيها من خلال البيان الذي نقلته وكالة "الأناضول"، ودعتهم إلى متابعة أعمالهم بشكل طبيعي.

تشاد

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