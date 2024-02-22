تحالف دعمه يتوسّع.. ديبي يخوض سباق رئاسة تشاد "وحيدًا"

تلقى الرئيس التشادي الانتقالي محمد إدريس ديبي دعمًا إضافيًا من الاتحاد الوطني للتنمية والتجديد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يوفر لديبي مجالًا مريحًا لدخول القصر الرئاسي وخوض السباق دون منافسين تقريبًا.

ويعكس قرار الاتحاد الوطني الانضمام إلى الائتلاف الذي سيدعم ديبي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، حسابات سياسية لرئيس الوزراء الأسبق والرجل القوي في الاتحاد، صالح كيزابو، وفق قراءة لمجلة "جون أفريك".

ووقع سيليستين توبونا موكنا، النائب الأول لرئيس الحزب الذي تأسس في تشاد عام 1992، على مذكرة في 19 فبراير/ شباط الجاري، بشأن إنشاء تحالف دعم محمد إدريس ديبي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووفق المجلة، فاجأ التوقيع أقرب المراقبين للاتحاد الوطني للتنمية والتجديد، مشيرة إلى أن توبونا موكنا، الصديق المقرب لرئيس الوزراء السابق صالح كيبزابو، يضفي الطابع الرسمي على دعم الرجل وحزبه لرئيس الدولة الحالي، ويطمئنه بأن الحزب لن يقدم مرشحًا ضده.

ويأتي هذا القرار قبل انعقاد مؤتمر الحزب بأسابيع قليلة.

ونقلت "جون أفريك" عن أحد المقربين من الحزب، قوله: "لقد فوجئت لأنه عادة ما يتم اتخاذ مثل هذا القرار في نهاية مؤتمر الحزب".

ويضيف المصدر أن "هناك قناعة داخل الحزب، في جميع الأحوال، بأن محمد إدريس ديبي سيفوز، لذلك يريد الحزب التركيز على الانتخابات الأخرى"، في إشارة إلى محطة الانتخابات التشريعية.

وتم تعيين صالح كيبزابو وسيطًا للجمهورية بعد إعفائه من منصب رئيس الوزراء، مع تعيين سوكسيه ماسرا في 1 يناير/ كانون الثاني بهذا المنصب، وتعهد بالتفاوض على اتفاق سياسي بين حزبه ومن هم في السلطة، أي حاشية محمد إدريس ديبي وحركة الإنقاذ الوطني.

وحتى الآن، تقف حركة الإنقاذ الوطني، الحزب الحاكم السابق الذي أسسه إدريس ديبي الأب، وأمينه العام محمد زين بادا، في طليعة التحالف الذي سيدعم ترشيح رئيس الدولة الحالي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.