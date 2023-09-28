دبلوماسي أذري: لا نريد خروجًا جماعيًا لأرمن قرة باغ

قال إيلين سليمانوف، سفير أذربيجان لدى بريطانيا، اليوم الخميس، إن بلاده لا تريد خروجا جماعيا للأرمن من ناغورنو قرة باغ، ولا تشجع أحدا على مغادرة المنطقة.

وفي مقابلة مع رويترز، أضاف سليمانوف أن أذربيجان التي استعادت السيطرة الكاملة على قرة باغ الأسبوع الماضي في عملية عسكرية لم تُتح لها الفرصة بعد لإثبات ما قال إنه التزامها الصادق بتوفير ظروف معيشة آمنة ومحسنة للأرمن الذين يختارون البقاء.

وكانت باكو قد حضت أرمن ناغورنو قرة باغ على البقاء في الإقليم، وذلك بعد هجومها الخاطف الذي قضى على مساعي هذه المنطقة الانفصالية للاستقلال.