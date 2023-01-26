موسكو تتهم الاتحاد الأوروبي بتأجيج "المواجهة الجيوسياسية" عبر بعثته في أرمينيا



اتهمت روسيا، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي بتأجيج "المواجهة الجيوسياسية"، من خلال إرسال بعثة مدنية لمراقبة الحدود المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان، وهي منطقة تعتبرها روسيا ساحتها الخلفية.

وقالت الخارجية الروسية، إن الاتحاد الأوروبي أصبح "داعمًا للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ويقود سياسة المواجهة في فضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي"، معتبرة أن المهمة الأوروبية في أرمينيا "لن تؤدّي إلّا إلى تأجيج المواجهة الجيوسياسية في المنطقة وتزيد من حدّة التناقضات الحالية".