تدفق آلاف النازحين يعمق الأزمة الإنسانية في ميناكا شمال مالي

تفاقمت الأزمة الإنسانية في بلدة "ميناكا" شمال مالي؛ جراء تدفق آلاف النازحين؛ مما خلق وضعاً إنسانياً صعباً، دفع جمعيات البلدة لإطلاق نداءات إغاثة لتجنب كارثة إنسانية.

وتدفق مئات النازحين إلى بلدة ميناكا منذ أكثر من شهر، قادمين من منطقة "أنديرامبوكان"؛ هرباً من هجمات تنفذها مجموعات مسلحة، وأخرى من قبل الجيش المالي.

ونقلت إذاعة فرنسا الدولية عن أديجاتو واليت محمد، رئيس رابطة القادة الشباب المتحدين من أجل السلام والتنمية في ميناكا قوله إن "هؤلاء النازحين يعانون من وضع إنساني معقد للغاية".

وأشار إلى أنّ "الظروف الصحية مزرية، والاحتياجات الإنسانية هائلة، من حيث المساعدات الغذائية والمأوى".

وتعد "رابطة القادة الشباب المتحدين من أجل السلام والتنمية" في ميناكا منظمة تجمع الشباب، الذين تم حشدهم لمساعدة هؤلاء الآلاف من النازحين.

ويؤكّد رئيس الرابطة أنّ "النازحين يعانون من وضع إنساني معقد للغاية، فالظروف الصحية مزرية، والاحتياجات الإنسانية هائلة"، معربا عن أسفه لكون الوضع يتعقد مع حلول موسم البرد؛ مما يساعد بشكل كبير على انتشار الفيروسات.